Papa critica desmatamento na Amazônia, elogia povo brasileiro e canta: ‘Cachaça não é água’

Chefe da Igreja Católica está prestes a completar dez anos como pontífice; Francisco também afirmou que o mundo vive uma ‘terceira guerra mundial aos poucos’

Vincenzo PINTO / AFP Papa Francisco durante audiência no Vaticano, em 8 de março de 2023



Em entrevista publicada neste domingo, 12, pelo site argentino ‘Perfil‘, o papa Francisco elogiou a alegria do povo brasileiro, criticou o constante desmatamento na região amazônica, cantou – ainda que com a letra errada – uma marchinha de Carnaval e falou sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o pontífice, a alegria dos brasileiros é a sua maior riqueza, sendo essa traduzida nas comemorações carnavalescas. “O Brasil começa o carnaval desde o início do ano até a Sexta-feira Santa. O brasileiro sempre vem pra mim com aquela música ‘dizem que cachaça é água, eu acho que não’, é isso que o brasileiro tem de riqueza”, disse Francisco após ressaltar que o brasileiro é uma “explosão de riqueza”. Ao comentar sobre a Amazônia, o papa criticou o ato e declarou ser “impressionante” e “escandaloso” como criminosos possam tirar os “pulmões da humanidade”. “A Amazônia e o Congo são os dois pulmões da humanidade e se eles tiram isso, tiramos nosso oxigênio, tiramos riqueza”, declarou. Francisco ainda teceu comentário sobre o presidente Lula, a quem chamou de “um homem religioso, nascido daquela religiosidade que cresceu na família”. “Eu diria que é uma religiosidade popular elementar”, declarou. Prestes a completar dez anos como chefe da Igreja Católica, o papa finalizou sua entrevista considerando que o mundo vive uma “terceira guerra mundial aos poucos” e citou os conflitos na Síria, no Iêmen e em alguns países da África como exemplo.