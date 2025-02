Papa Francisco apresenta sinais de melhora após internação por pneumonia, segundo novo boletim

Pela primeira vez, Vaticano não foi mencionou um quadro ‘crítico’ nos comunicados

EFE/Juan Ignácio Roncoroni Desde que assumiu o Pontificado, Francisco enfrentou diversos desafios de saúde



O Papa Francisco, que se encontra internado no Hospital Gemelli em Roma, apresenta sinais de melhora em seu estado de saúde, embora ainda não haja uma data definida para sua alta. O líder religioso de 88 anos está lidando com pneumonia e recebeu tratamento com oxigenoterapia de alto fluxo. Apesar da gravidade de sua condição, ele mantém um bom humor e continua a realizar algumas atividades relacionadas ao seu trabalho. A audiência programada para sábado foi cancelada, e sua participação nos eventos da Quaresma e da Páscoa permanece incerta.

No 14º dia de sua internação, o Vaticano divulgou que as condições clínicas do Papa estão em processo de melhora. Ele tem alternado entre a oxigenoterapia e o uso de uma máscara de ventilação, além de dedicar tempo à fisioterapia respiratória. No boletim, pela primeira vez, não foi mencionado um quadro “crítico”, embora o Papa tenha sido diagnosticado com pneumonia bilateral e uma leve insuficiência renal, que já está sob controle.

Durante sua internação, o Papa não recebeu visitas e passou parte do dia em uma poltrona, acompanhando as iniciativas de oração dos fiéis. Ele manifestou o desejo de se apresentar na janela para acenar ao público, mas os médicos desaconselharam essa ideia, considerando seu estado de saúde atual.

Desde que assumiu o Pontificado, Francisco enfrentou diversos desafios de saúde, incluindo uma cirurgia de colectomia em 2021 e uma internação por pneumonia em março de 2023. Mesmo assim, ele continua a desempenhar suas funções, recebendo membros da Cúria e assinando documentos importantes. A convocação de um consistório para discutir novas canonizações indica que ele ainda tem a intenção de liderar a Igreja, apesar das especulações sobre uma possível renúncia.

