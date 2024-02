Papa Francisco canoniza Maria Antonia de Paz y Figueroa, a primeira santa da Argentina

Conhecida como Mama Antula, a beata é considerada a primeira defensora dos direitos humanos no país

O Papa Francisco realizou no domingo, 11, a canonização de Maria Antonia de Paz y Figueroa, consagrando a primeira santa argentina. A cerimônia ocorreu na Basílica de São Pedro e foi marcada por um abraço inesperado entre o pontífice e o presidente da Argentina, Javier Milei, líderes de ideologias opostas, mas que compartilham a mesma nacionalidade da beata. Conhecida como Mama Antula, a beata é considerada a primeira defensora dos direitos humanos no país durante o período colonial espanhol do Rio de La Plata. Ela foi enterrada na monumental basílica neoclássica Nuestra Señora de La Piedad, em Buenos Aires, onde dedicou sua vida à luta pelos desfavorecidos.

Nascida em uma família rica em Villa Silípica, María Antonia de Paz y Figueroa decidiu, aos 15 anos, seguir uma terceira opção além de se tornar freira ou se casar: ser uma leiga consagrada. Ela deixou a casa de sua mãe e, após a expulsão dos jesuítas em 1767, observou um vácuo espiritual e social entre os índios integrados às missões jesuítas. Em Buenos Aires, Mama Antula conquistou o respeito do bispo e do vice-rei, que inicialmente se recusaram a recebê-la. No entanto, ela conseguiu permissão para abrir uma casa espiritual e se tornou uma figura influente na cidade. Dois milagres testemunhados pelo Vaticano, incluindo a cura inexplicável de uma freira, foram fundamentais para sua canonização.

