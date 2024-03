Papa Francisco celebra Vigília Pascal, apesar das preocupações com sua saúde

Cancelamento da participação do pontífice na Via-Sacra realizada na noite anterior deixou fiéis aflitos, mas Vaticano assegura que foi apenas uma medida de precaução

GIUSEPPE LAMI/EFE/EPA O papa Francisco preside a Santa Missa da Vigília Pascal na Basílica de São Pedro



Neste sábado (30), o papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro, no Vaticano, para celebrar a Vigília Pascal, dissipando preocupações sobre sua saúde frágil após ter cancelado sua participação na Via-Sacra na Sexta-Feira Santa. O pontífice de 87 anos chegou à basílica pouco antes das 19h30 locais (15h30 de Brasília) em uma cadeira de rodas para liderar uma liturgia que dura pelo menos duas horas. A celebração ocorreu diante de milhares de peregrinos de todo o mundo, precedendo a missa pascal no domingo pela manhã e a bênção “Urbi et Orbi” (para a cidade e o mundo). Após o rito da luz em uma basílica às escuras, simbolizando a passagem de Cristo da morte para a vida, conforme a crença católica, Francisco proferiu a homilia e realizou o batismo de oito adultos.

Sua presença neste sábado já havia sido confirmada pelo Vaticano, apesar do cancelamento de sua participação na Via-Sacra na noite anterior, devido a preocupações com sua saúde. “A fim de preservar sua saúde para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco acompanhou a Via-Sacra do Coliseu de sua residência em Santa Marta”, anunciou o Vaticano. O cancelamento repentino da Via-Sacra e a breve declaração do Vaticano aumentaram as preocupações com a saúde de Jorge Bergoglio. “A Via-Sacra do Papa Frágil”, destacou a manchete do jornal “La Stampa” neste sábado, enquanto o Il Messaggero mencionou a “renúncia de Francisco”. No entanto, uma fonte do Vaticano assegurou que a saúde do papa não suscita “nenhuma preocupação particular” e que o cancelamento foi apenas uma medida de precaução.

Apesar de sua idade avançada e alguns problemas de saúde recentes, como uma bronquite em fevereiro, Francisco continua a desempenhar suas funções com um ritmo intenso no Vaticano. Embora tenha deixado em aberto a possibilidade de renúncia no futuro, ele reiterou que não tem motivos sérios para fazê-lo no momento. O pontífice, no entanto, não fez nenhuma viagem desde sua visita a Marselha, no sul da França, em setembro e teve que cancelar sua participação na cúpula do clima da ONU, a COP28, em dezembro, em Dubai, também devido a uma bronquite. Uma viagem anunciada para Ásia e Oceania nos próximos meses, que o Vaticano não formalizou até o momento, parece mais incerta do que nunca.

*Com informações da AFP