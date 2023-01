Papa Francisco condena ‘espiral da morte’ e pede que israelenses e palestinos iniciem ‘busca sincera pela paz’

Pontífice citou ataque do exército de Israel contra refugiados na Cisjordânia, que matou 10 pessoas, e o atentado de sexta-feira em uma sinagoga em Jerusalém, que deixou sete mortes

Marco BERTORELLO / AFP Declaração do Papa Francisco foi feita neste domingo, 29, após tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro



O papa Francisco criticou neste domingo, 29, o aumento da violência no Oriente Médio e pediu a palestinos e israelenses que iniciem uma “busca sincera da paz”. “A espiral da morte que aumenta dia a dia não faz mais do que apagar os poucos vislumbres de confiança que existem entre os dois povos”, disse o pontífice após sua tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro. Ele citou o ataque do exército israelense na quinta-feira contra um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia, no qual morreram 10 pessoas, e o atentado executado na sexta-feira por um palestino diante de uma sinagoga em Jerusalém, que deixou sete mortos. “Desde o início do ano, dezenas de palestinos morreram em confrontos com o exército israelense”, acrescentou. O papa Francisco pediu “aos dois governos e à comunidade internacional que encontrem sem demora outros caminhos, incluindo o diálogo e a busca sincera da paz”.

*Com informações da AFP