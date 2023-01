Tiroteio em bairro de classe alta de Los Angeles deixa três mortos

Esse é o terceiro ataque com arma de fogo na Califórnia em uma semana

Banco de imagens/Pexels Titoteio aconteceu durante a madrugada deste sábado



Os casos de tiroteio em massa nos Estados Unidos seguem acontecendo nesse início de 2023. Pelo menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas neste sábado, 28, durante um tiroteio em um bairro de classe alta da cidade de Los Angeles, conforme informou a polícia local. O crime aconteceu durante a madrugada, às 2h50 locais (7h50 pelo horário de Brasília), no bairro de Beverly Crest, próximo à popular região de Beverly Hills. De acordo com a polícia, os feridos foram transportados para um hospital localizado na Universidade da Califórnia (UCLA, pela sigla em inglês). A corporação não deu detalhes sobre a origem nem sobre as circunstâncias em que ocorreu o tiroteio. O estado da Califórnia, onde está inserida Los Angeles, é um dos mais progressistas dos Estados Unidos e foi, nos últimos dias, cenário de diversos episódios trágicos envolvendo armas. No sábado passado, dez pessoas morreram depois que um homem abriu fogo em uma boate na localidade de Monterey Park, de população majoritariamente asiática. Na segunda-feira, 23, houve um tiroteio em Half Moon Bay, em que sete pessoas morreram. Segundo um levantamento divulgado no início da semana pelo Gun Violence Archive, o país registrou 36 tiroteios em menos de um mês.

*Com informações da EFE