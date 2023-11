Papa Francisco é diagnosticado com bronquite aguda infecciosa e pede orações aos fiéis

Pontífice precisou cancelar ida à COP28 por causa do estado de saúde; segundo o Vaticano, ele não tem mais febre e está sendo tratado com antibióticos

Tiziana FABI / AFP Papa chega ara audiência geral semana a sala Paulo VI no Vaticano



O papa Francisco, que desde o final de semana sobre com gripe e inflamação pulmonar, revelou nesta quinta-feira, 30, que está com ‘bronquite muito aguda’, e pediu para que os fiéis orem por ele. “É uma bronquite muito aguda, infecciosa. Não tenho mais febre, mas continuam os antibióticos”, explicou o pontífice argentino de 86 anos aos participantes de um seminário de “Ética na gestão da saúde”. “Rezem por mim. Rezem por mim, não contra, porque esse trabalho não é fácil. Obrigado”, pediu durante audiência com os teólogos. Francisco estava com viagem agendada pala participai da COP28, que começou a ser realizada nesta quinta em Dubai, contudo, por orientações médicas, foi impedido de viajar. “O médico não me deixou ir a Dubai. A razão é que faz muito calor lá e se passa do calor para o ar-condicionado. E nesta situação de bronquite [não é conveniente]. Agradeço a Deus que não foi uma pneumonia”, afirmou. Apesar da situação delicada, já que a saúde do pontífice está debilitada há anos e gera uma certa preocupação, ele brincou com a situação e tranquilizou as pessoas. “Como vocês podem ver, ainda estou vivo”, declarou em tom de brincadeira.

“O estado do Santo Padre é estável, não tem febre, mas persiste a inflamação pulmonar associada a problemas respiratórios”, confirmou o Vaticano nesta quarta-feira em comunicado, depois que o papa realizou uma audiência geral diante de milhares de fiéis na Sala Paulo VI. “Agradeço a vocês pelo que fazem. Não apenas buscando soluções médicas e farmacológicas, mas também cuidando da saúde, ou seja, pensando no bem da saúde. E como preservar esse bem. Não apenas para curar, mas para preservar. “É um trabalho para vocês, e eu os agradeço por terem vindo. E desculpe-me por não poder falar mais, mas não tenho energia”, acrescentou o Papa em uma manhã com sete audiências. O pontífice argentino completará 87 anos em 17 de dezembro. No último sábado, o papa Francisco foi submetido a uma tomografia computadorizada em um hospital de Roma, que confirmou esses problemas de saúde, mas descartou a possibilidade de pneumonia.