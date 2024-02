Papa Francisco e Milei se abraçam em encontro no Vaticano

Presidente da Argentina esteve presente durante a canonização da primeira santa do país, a beata Maria Antonia de Paz y Figueroa

AFP Ao fim da Eucaristia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o papa foi levado em sua cadeira de rodas ao encontro do político, que havia acompanhado a missa



O papa Francisco e Javier Milei, presidente da Argentina, se abraçaram e se cumprimentaram neste domingo, 11, após a cerimônia para canonizar a primeira santa argentina, a beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa. O encontro colocou fim ao clima da época das eleições, quando o chefe do Executivo afirmou que o pontífice era “representante do maligno na terra”. Ao fim da Eucaristia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o papa foi levado em sua cadeira de rodas ao encontro do político, que havia acompanhado a missa. Milei apertou a mão do líder religioso, o abraçou e os dois conversaram por alguns momentos. Em sua homília para canonizar a conhecida Mama Antula, o papa lembrou a passagem em que Jesus curou um leproso, uma referência aos marginalizados modernos.

“Quantas pessoas sofredoras encontramos nas calçadas de nossas cidades, e quantos medos, preconceitos e inconsistências, mesmo entre aqueles que acreditam e professam ser cristãos, contribuem para feri-las ainda mais! Também em nosso tempo, há tanta marginalização, há barreiras a serem derrubadas, ‘lepra’ a ser curada”, disse o papa. Mama Antula é reconhecida por seu trabalho social e religioso na Argentina no século XVIII, antes da independência espanhola. Ele também a agradeceu por seu trabalho para manter vivo o legado da Companhia de Jesus, a qual o próprio papa pertence.

