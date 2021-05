Tiroteio em massa deixa mortos e feridos em pátio de trens na Califórnia

Até o momento, número de vítimas não foi divulgado; atirador foi morto pela polícia e local foi evacuado no início da manhã

MSNBC/Reprodução de vídeo Tiroteio foi registrado na manhã desta quarta-feira



Um homem abriu fogo em um pátio de trens da cidade de San Jose, na Califórnia, deixando mortos e feridos na manhã desta quarta-feira, 26. De acordo com a emissora CBS, pelo menos seis pessoas morreram no tiroteio, informação que não foi confirmada oficialmente. A única morte anunciada pelas autoridades até o momento foi a do atirador, que não teve identidade revelada. Segundo o porta-voz da polícia local, há “múltiplas fatalidades” e vítimas feridas sendo tratadas. “Nós pedimos por paciência e orações enquanto a polícia faz o levantamento do número de vítimas e sobre quem é o suspeito, que foi morto”, afirmou a VTA, autarquia responsável pelo serviço de trens e pela administração do pátio no qual o crime ocorreu, em publicação nas redes sociais. Eles também informaram que o local foi evacuado, o serviço de transporte será paralisado às 12h do horário local (16h do horário de Brasília) e as viagens serão feitas por ônibus.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito de San Jose, Sam Liccardo, prestou condolências às famílias “daqueles que morreram nesse terrível tiroteio”. O governador da Califórnia, Gavin Newson, também fez publicação nas redes afirmando que está em contato direto com as forças policiais locais para monitorar a situação. Segundo a organização Gun Violence Archieve, que monitora crimes com armas de fogo nos Estados Unidos, esta é a 230ª ocorrência de tiroteios em massa no ano de 2021. As motivações por trás do crime registrado em San Jose não foram explicadas pela polícia até o momento.