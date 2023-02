Papa Francisco manifesta ‘profunda tristeza’ por tragédia na Turquia e na Síria

Pontífice enviou telegramas para as autoridades católicas dos dois países, nos quais prestou seus sentimentos de pêsames aos familiares das vítimas

Alberto Pizzoli / AFP Papa Francisco, líder da Igreja Católica



O papa Francisco manifestou sua “profunda tristeza” nesta segunda-feira, 6, pela tragédia causada pelo terremoto de 7,7 graus de magnitude na escala Richter que atingiu a Turquia e a Síria, deixando mais de 1,9 mil mortos nos dois países. “Sua Santidade recebeu com profunda tristeza a enorme perda de vidas causadas pelo terremoto e envia sua proximidade espiritual a todos os afetados”, indica o texto de telegramas enviados aos núncios apostólicos dos dois países. O papa “envia seu mais sentido pêsame àqueles que choram sua perda”, indica ainda o texto publicado pelo Vaticano. Além disso, Francisco disse que “reza para que as equipes de emergência sejam conduzidas em seu cuidado com os feridos e nos esforços dos trabalhos de socorro com os dons divinos da fortaleça e perseverança”. O terremoto registrado ainda no início desta segunda já é considerado o mais forte em 84 anos na Turquia, sendo comparado a outro evento de 1939. Diversos prédios desabaram e milhares de pessoas ficaram feridas. A expectativa é de que, à medida em que as buscas por desaparecidos ocorram, o número de mortos também cresça consideravelmente.

*Com informações da EFE