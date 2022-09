Em culto no aniversário de Malafaia, Bolsonaro reforça pauta de costumes

Candidato à reeleição defendeu conceitos como família e propriedade privada e pregou contra aborto, ideologia de gênero e drogas

Reprodução/Jovem Pan News Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante discurso no aniversário do líder religioso Silas Malafaia



Nesta quinta-feira, 15, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos convidados da festa de aniversário de 64 anos do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. A celebração aconteceu em um templo da igreja que o pastor lidera no bairro da Penha, Zona Norte da capital fluminense. A igreja estava lotada de fiéis, alguns com bandeiras e camisas do Brasil. Do lado de fora, uma enorme tenda e um telão foram montados para atender o público que aguardava a presença do presidente. Políticos e candidatos também estiveram na festa. Antes de participar dos festejos, Bolsonaro usou uma sala reservada da igreja para fazer sua tradicional live de quinta-feira. O candidato à reeleição subiu no palco antes do aniversariante e fez uma breve e cuidadosa fala para não infringir a legislação eleitoral: “Tem coisas que são muito caras para todos nós. O aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família. Tenho certeza que esse país chamado Brasil continua sendo a terra prometida”. Em outra declaração, Bolsonaro afirmou ter certeza de que o “bem” vai vencer o “mal”: “Se ao final do meu governo, que vai ter um dia. Mesmo que o povo perca um pouco, tenho certeza que ele tudo recuperará se tiver, nesse último dia do meu mandato, a sua liberdade garantida”. Do lado de fora da igreja, Bolsonaro foi ovacionado pelo público que desde cedo aguardava a presença do chefe de Estado. O presidente voltou para Brasília e tem compromissos no Estado do Paraná nesta sexta-feira, 16.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga