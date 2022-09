Lula e Bolsonaro cumprem agenda no Sul do Brasil nesta sexta; veja compromissos

Já o terceiro colocado nas pesquisas, Ciro Gomes, e a quarta, Simone Tebet, vão ao Nordeste

Ronaldo Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo Comício do Partido dos Trabalhadores realizado no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo



Os presidenciáveis cumprem agendas em diversas partes do país nesta sexta-feira, 16. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do ato Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, às 18h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Londrina, no Paraná, pela manhã e na cidade de Prudentópolis, também no Paraná, à tarde. Ciro Gomes (PDT) participa de um ato político no calçadão de Campina Grande, na Paraíba, a partir 10h30; às 15h fará outro ato, mas com candidatos e com a militância do partido em Belém, no Pará; às 17h30 tem um encontro com o governador Waldez Góes na sede do Maracatu em Macapá, no Amapá.A senadora Simone Tebet (MDB) visita o Mercado Reviver, no centro histórico de São Luís, no Maranhão, às 9h, e a Feira dos Goianos, em Brasília, às 15h.

A também senadora Soraya Thronicke (União) participa do Ciclo de Debates “A engenharia, o Estado e o país”, organizado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, às 11h, e visita a feira de soluções do mercado de hospitalidade, “Equipotel”, na capital paulista, às 13h. Felipe D’Ávila (Novo) cumpre a agenda em Minas Geias. Às 11h45, visita a ONG Pontes de Amor, em Uberlândia; às 16h tem recepção no comitê do partido em Uberaba; ainda na cidade, às 17h15, toma café no Mercadão, no centro histórico; às 18h, se reúne com entidades empresariais na Associação Comercial e Industrial de Uberaba (ACIU); e, às 20h30, tem um jantar com filiados do núcleo Novo em Uberaba. Vera Lúcia (PSTU) faz caminhada no Setor Comercial Sul de Brasília às 9h; às 10h30, recebe a carta dos Andes-SN aos presidenciáveis também na capital federal; às 13h tem um almoço-conversa com os representantes da Associação dos Delegados da Polícia Federal; às 17h, ela sai de Brasília com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Sofia Manzano (PCB) cumpre agenda em Salvador: às 9h30 participa de sessão solene na Assembleia Legislativa da Bahia; às 16h30 se reúne com o sindicato dos jornalistas do Estado; e às 18h participa de atividade cultural no comitê de campanha no bairro de Mussurunga. Quem também cumpre agenda na Bahia é o candidato Padre Kelmon (PTB). Ele deve chegar ao aeroporto de Salvador às 10h30; ao meio-dia, visita a comunidade de Bananeiras, em Ilha de Maré, onde vai apresentar a construção de uma paróquia; às 14h, almoça com lideranças políticas e apoiadores na comunidade de Botelho; às 19h tem um jantar e encontro com cadeirantes no bairro do Imbuí, em Salvador. José Maria Eymael (DC) faz caminhada em Santo André, na grande São Paulo, a partir das 14h.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore