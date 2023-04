Papa Francisco participa da missa de Domingo de Ramos um dia após alta médica

Pontífice de 86 anos ficou internado por três dias no hospital Gemelli de Roma por uma bronquite; em cerimônia religiosa, ele defendeu os ‘abandonados’ no mundo

Reprodução/Twitter/@vaticannews_pt Papa Francisco participa de missa de Domingo de Ramos um dia após sair da internação



O Papa Francisco presidiu neste domingo, 2, a missa do Domingo de Ramos e defendeu em sua homilia os “abandonados” no mundo. “Ninguém pode ser marginalizado. Jesus, que está abandonado, nos pede olhos e coração para os abandonados”. Para nós, discípulos do Abandonado, ninguém pode ser marginalizado. Ninguém pode ser abandonado à sua sorte”, disse o líder religioso na Praça de São Pedro. Ele recordou um mendigo que morreu na colunata do Vaticano “sozinho e abandonado” e que, segundo ele, representa Cristo. “Hoje em dia há tantos ‘Cristos abandonados’. Povos inteiros explorados e abandonados à própria sorte. Os pobres que vivem no cruzamento das nossas ruas, com os quais não ousamos cruzar os olhos, migrantes que já não são rostos, mas números, prisioneiros rejeitados, pessoas rotuladas como problemas”, lamentou, refletiu sobre as palavras de Jesus de Nazaré na cruz: “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?”. Essa foi a primeira reaparição pública do pontífice, que teve alta na manhã do sábado, 1, após ser internado por três dias no hospital Gemelli de Roma por uma bronquite. Antes da missa, o Papa foi levado em um carro aberto para o centro da praça, para abençoar os ramos e palmas de oliveira que os fiéis, freiras e membros da Cúria tinham levado em procissão, recordando a entrada triunfal de Jesus de Nazaré em Jerusalém.

“Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!” #PapaFrancisco 🌿 pic.twitter.com/pm23Vhfyyo — Vatican News (@vaticannews_pt) April 2, 2023

*Com informações da EFE