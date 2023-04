Papa Francisco recebe alta do hospital e deve participar do Domingo de Ramos

Expectativa é de que o pontífice esteja presente na missa deste domingo, 2, na Praça de São Pedro, como confirmou nesta sexta-feira, 31, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni

Na manhã deste sábado, 1º, o Papa Francisco recebeu alta do Hospital Universitário A. Gemelli, como informou um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé. Antes de deixar as instalações, em torno das 10h35 do horário italiano (5h35 no horário de Brasília), o Santo Padre saudou o Reitor da Universidade Católica, Franco Anelli, com seus colaboradores mais próximos, o Diretor Geral da Policlínica, Marco Elefanti, o Assistente eclesiástico geral da Universidade Católica, monsenhor Claudio Giuliodori, e a equipe de médicos e agentes de saúde que o assistiram durante esses dias. Ao deixar o hospital, Francisco saiu do automóvel e saudou e abençoou as pessoas que estavam do lado de fora. Abraçou um casal que perdeu a filha na noite de ontem, sexta-feira, detendo-se a rezar com eles, como também informou a Sala de Imprensa do Vaticano. Aos 86 anos, Jorge Bergoglio foi internado na quarta-feira, 29, para tratar uma bronquite infecciosa. A expectativa é de que o pontífice esteja presente na missa do Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, como confirmou nesta sexta-feira, 31, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

Dado o seu estado de saúde, o Vaticano está trabalhando em um programa que lhe permita celebrar a Páscoa e os rumores seriam de que os ritos sejam oficiados no altar por diferentes cardeais, mas presididos por Francisco. O Domingo de Ramos será oficiado pelo vice-decano do Colégio Cardinalício, cardeal Leonardo Sandri, que com esta celebração abrirá a semana mais importante do calendário litúrgico, na qual os católicos comemoram a morte e ressurreição de Cristo. Esta é a segunda vez que Francisco é internado neste hospital romano, depois de ter sido operado no cólon em 4 de julho de 2021 e ter permanecido dez dias na unidade de saúde. Desde então, o papa só sofreu um problema no joelho direito que o obriga a andar com uma bengala ou em cadeira de rodas e garantiu em várias ocasiões que não quer ser operado.

