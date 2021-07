Papa Francisco passa bem após cirurgia no intestino, diz Vaticano

De acordo com a Igreja Católica, o pontífice de 84 anos reagiu bem ao procedimento, que já estava agendado

EFE/EPA/VATICAN MEDIA O papa Francisco passou por uma cirurgia no intestino



O Vaticano emitiu um comunicado na noite deste domingo, 4, informando que o Papa Francisco, de 84 anos, está bem após passar por uma cirurgia no intestino para tratar de uma diverticulite no cólon, no Hospital A. Gemelli, em Roma, na Itália. De acordo com a nota da Igreja Católica, o pontífice reagiu bem ao procedimento, que já estava agendado. “O Santo Padre, internado à tarde no Hospital A. Gemelli, foi submetido à noite a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon. O Santo Padre reagiu bem à operação conduzida com anestesia geral pelo Prof. Sergio Alfieri, com a assistência do Prof. Luigi Sofo, do Dr.. Antonio Tortorelli e da Dra. Roberta Menghi”, diz o texto divulgado pelo Vatican News, portal oficial de notícias da Santa Sé.