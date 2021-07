Número de mortos após queda de avião nas Filipinas sobe para 45

Ao todo, 42 militares e três civis morreram no acidente; cinco soldados permanecem desaparecidos

EFE/EPA/JTF Acidente com a aeronave militar C-130 aconteceu durante uma tentativa de pouso na Ilha de Joló, na província de Sulu



O número de mortos após a queda de um avião nas Filipinas subiu para 45 vítimas. O acidente com a aeronave militar C-130 aconteceu neste domingo, 4, durante uma tentativa de pouso no aeroporto da Ilha de Joló, na província de Sulu, no Sul do país. Inicialmente, autoridades informaram que o avião levava 92 pessoas, incluindo três pilotos e cinco tripulantes. No entanto, número foi atualizado para 96 passageiros. Ao todo, 42 soldados e três civis que estavam no local no momento da queda morreram. Outros 49 militares foram resgatados e cinco permanecem desaparecidos. A aeronave Lockheed C-130 Hercules levava tropas para reforço militar da província de Sulu, de maioria muçulmana, que têm lutado contra grupos armados. Mais cedo, um oficial das Forças Armadas disse à Associated Press que a pista de pouso no aeroporto de Joló é mais curta, o que pode ter levado ao acidente. No entanto, ainda não há informações sobre a causa do acidente aéreo.