Papa Francisco pausa audiência para atender ligação e deixa fiéis esperando por mais de um minuto

Vaticano, que, em geral, não comenta diálogos privados do pontífice, não respondeu às perguntas feitas sobre o telefonema; essa não é a primeira vez que o incidente acontece

Andreas SOLARO / AFP Papa Francisco fala ao telefone durante a audiência geral semanal na praça de São Pedro, no Vaticano, em 17 de maio de 2023



O papa Francisco teve uma atitude inusitada nesta quarta-feira, 17, que pegou os fiéis de surpresa. Ele pausou a tradicional audiência semanal, realizada na praça São Pedro, para atender uma ligação, ato que fez com que a multidão que se encontrava no local precisasse ficar esperando por mais de um minuto. O celular o pontífice tocou no momento em que um homem subiu no pódio para fazer uma leitura. Um assessor entregou para Francisco o telefone e gesticulou para que o homem esperasse. Durante o tempo em que o papa atendia a ligação, os únicos sons que podiam ser ouvidos era de gaivotas que sobrevoavam a praça. Enquanto isso as câmeras tiraram o foco do pontífice e começaram a gravar o público. A assessoria de imprensa do Vaticano, que, em geral, não comenta diálogos privados do papa, não respondeu às perguntas feitas sobre a ligação. Apesar de ter surpreendido o público de surpresa, incidente como o de hoje já foi registrado. Em 2021, em ao menos duas ocasiões, o argentino de 86 anos pediu licença ao final da audiência, quando outros clérigos se enfileiraram para cumprimentá-lo, para poder atender a ligação. No passado, Francisco já fez duras críticas a celulares, alertando os fiéis católicos para tomar cuidado com o vício em dispositivos.