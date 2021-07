Papa Francisco tem alta após 10 dias internado para cirurgia no cólon

Pontífice foi diagnosticado com diverticulite; no domingo, 11, ele apareceu ao público para realizar uma oração ao lado de crianças

O Papa Francisco teve alta na manhã desta quarta-feira, 14, após 10 dias internado para uma colectomia, a retirada de uma parte do cólon, após ser diagnosticado com diverticulite. Foi a primeira internação do pontífice desde que assumiu o cargo, em 2013. Ele estava na Policlínica Universitária Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, desde o dia 4. No último comunicado, no dia 12, o Vaticano informou que o Papa ficaria mais alguns dias hospitalizado para ajustes na medicação. No domingo, 11, ele apareceu na sacada do 10º andar ao lado de crianças para fazer sua oração semanal. As expectativas são de que Francisco volte a viajar em setembro, quando irá à Hungria e à Eslováquia. Em novembro, ele deve participar da COP 26 na Escócia.