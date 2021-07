Internado, papa Francisco celebra títulos de Argentina e Itália

Fanático por futebol, o papa é torcedor do San Lorenzo, considerado um dos maiores clubes do futebol argentino, e está hospitalizado desde o dia 4 de julho, em Roma, para se recuperar de uma cirurgia no cólon

EFE/EPA/VATICAN MEDIA O papa Francisco celebrou os títulos da Argentina e da Itália



O papa Francisco, internado desde o dia 4 de julho no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para se recuperar de uma cirurgia no cólon, comemorou os títulos conquistados neste final de semana pela Argentina, na Copa América, e pela Itália, na Eurocopa. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o líder da Igreja Católica “compartilhou a alegria pela vitória das seleções argentina e italiana com as pessoas que lhe estão próximas” e ressaltou o “significado do esporte e de seus valores”, especialmente a “capacidade esportiva de aceitar a derrota”. “Apenas assim, diante das dificuldades da vida, é possível estar sempre em jogo, lutando sem se render, com esperança e confiança”, disse o papa Francisco, segundo Bruni em um comunicado oficial.

Fanático por futebol, o papa Francisco é torcedor do San Lorenzo, considerado um dos maiores clubes do futebol argentino. O Vaticano, porém, não informou se o papa Francisco assistiu às finais da Copa América e da Eurocopa no hospital. A Argentina foi campeã no último sábado ao derrotar o Brasil por 1 a 0, em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, saindo da fila após 28 anos. Já a Itália conquistou a Eurocopa pela segunda vez em sua história ao vencer a Inglaterra na disputa por pênaltis no estádio de Wembley, em Londres, no domingo. O papa está internado devido a uma cirurgia para corrigir uma estenose diverticular do cólon, estreitamento causado pelo surgimento de pequenas bolsas chamadas divertículos nessa parte do intestino grosso. A previsão inicial era de que ficaria hospitalizado durante uma semana, mas o Vaticano confirmou que a internação vai se estender por “mais alguns dias”.