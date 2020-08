Paquistão: Atentado com bomba mata seis pessoas e deixa 24 feridos

Até o momento, nenhuma organização reivindicou a autoria da explosão

Um atentado com bomba, realizado nesta segunda-feira, 10, contra um mercado na província do Baluchistão, no Paquistão, deixou ao menos seis mortos, além de 24 feridos, conforme indicaram fontes oficiais. A explosão aconteceu na localidade de Chaman, próxima à fronteira com o Afeganistão. O alvo era um veículo da Força de Controle de Narcóticos, segundo informou o porta-voz da polícia regional, Gul Rahim, à Agência Efe. “O artefato explosivo improvisado estava colocado em uma moto estacionada. Aparentemente, foi um ataque contra um veículo da narcóticos”, explicou.

Segundo informações, todos os 24 feridos são agentes da unidade especial da polícia local. Imagens exibidas pelas emissoras locais de televisão, desde poucos instantes depois da ação, mostraram lojas e outros veículos destruídos. Até o momento, nenhuma organização reivindicou a autoria da explosão. O primeiro-ministro do Paquistão, Imram Jhan, se manifestou para condenar o atentado e para expressar pesar pelos mortos. Historicamente, a província do Baluchistão é uma das localidades mais conflitivas do país, com a presença de diversas organizações armadas separatistas, facções talibãs e grupos jihadistas. O Exército de Libertação Baluchi, que busca a independência da região, reivindicou no fim de junho um ataque realizado contra a bolsa de valores de Karachi, capital da província de Sindh. A ação resultou em sete mortes, entre elas, quatro de insurgentes.

