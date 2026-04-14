Paquistão propõe nova rodada de negociações entre os EUA e Irã

Encontros devem ocorrer em Islamabad antes do fim do cessar-fogo; J. D. Vance diz que houve avanços nas conversas com representantes do Irã

JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP Vice-presidente dos EUA, JD Vance (à esquerda), conversa com o chefe do Exército do Paquistão e marechal de campo Syed Asim Munir (ao centro) e com o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar (segundo à esquerda).



O governo do Paquistão propôs sediar uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã na cidade de Islamabad nos próximos dias, antes do fim do cessar-fogo de duas semanas. A informação foi revelada nesta terça-feira (14) por duas autoridades paquistanesas, sob condição de anonimato.

Uma das autoridades disse que, apesar de terminar sem acordo, o diálogo realizado em Islamabad no fim de semana fez parte de um processo diplomático em andamento.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse na segunda-feir (13), que houve progressos nas conversas com representantes do Irã em Islamabad, mas sugeriu que cabe ao país persa avançar nas negociações. “A bola está com Teerã”, afirmou Vance, que liderou a delegação que negociou com o regime iraniano.

*Estadão Conteúdo