Paraguai registra primeiro caso de infecção pelo coronavírus

EFE/ Sáshenka Gutiérrez Além disso, foi suspensa por tempo indeterminado a emissão de vistos para cidadãos da China



O ministro da Saúde do Paraguai, Julio Mazzoleni, anunciou neste sábado (8), através das redes sociais, que o país registrou o primeiro caso de coronavírus. Não foram fornecidos detalhes sobre o paciente.

O integrante do governo, que não falou sobre a possível fonte do contágio, afirmou que concederia entrevista coletiva ainda hoje sobre a chegada da Covid-19, doença provocada pelo patógeno surgido na China, no território paraguaio.

Semanas atrás, autoridades locais revelaram que uma cidadã paraguaia estava infectada com o coronavírus, no entanto, ela não estava no país, já que vive na Itália.

Ontem, o ministro havia anunciado que o Paraguai tinha oito casos suspeitos, além de 60 pessoas em vigilância, por terem chegado de países afetados pelo vírus.

Mazzoleni se dirigiu à população, lembrando dos protocolos de prevenção instalados ainda em fevereiro nos principais aeroportos do país, que recebem aviões que fazem rota internacional.

Dias atrás, após a confirmação do primeiro caso no Brasil, o ministro da Saúde anunciou que seria instalado um Centro Operacional de Emergência, para também reforçar a vigilância nas fronteiras por terra.

Além disso, foi suspensa por tempo indeterminado a emissão de vistos para cidadãos da China, que é o país com mais casos de infecção pelo coronavírus e epicentro da epidemia.

* Com EFE