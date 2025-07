Paramount aceita pagar US$ 16 milhões a Trump para encerrar processo

Ação judicial foi movida pelo presidente americano afirmando que canal CBS News teria supostamente favorecido a então vice-presidente Kamala Harris em uma entrevista de 2024

Foto de Suzanne Plunkett / POOL / AFP Os 16 milhões de dólares serão destinados à futura biblioteca presidencial em vez de serem entregues ao próprio Trump



A Paramount, proprietária da CBS News, concordou em pagar 16 milhões de dólares (87,2 milhões de reais) para encerrar uma ação judicial movida pelo presidente Donald Trump por supostamente favorecer a então vice-presidente Kamala Harris em uma entrevista de 2024, informou a imprensa. Trump processou por 20 bilhões de dólares (109 bilhões de reais) em outubro o popular programa investigativo “60 Minutos” da CBS News por excluir trechos das respostas de Harris, então sua rival democrata na campanha para as eleições presidenciais de 2024.

Os 16 milhões de dólares serão destinados à futura biblioteca presidencial em vez de serem entregues ao próprio Trump, afirmou a Paramount em uma declaração publicada na terça-feira pelo jornal Los Angeles Times. O grupo de mídia não se desculpou nem expressou arrependimento como parte do acordo, mas concordou em publicar as transcrições das entrevistas dos futuros candidatos presidenciais no programa “60 Minutos”. Trump acusou a CBS News de supostamente ter eliminado uma resposta confusa de Harris sobre a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas. A CBS News negou a acusação e explicou que a seleção de trechos de uma entrevista é uma prática habitual.

