Paramount faz oferta de US$ 108 bilhões pela Warner Bros

A Paramount lançou nesta segunda-feira (8) uma oferta pública pela Warner Bros. Discovery, dirigindo-se diretamente aos acionistas com uma oferta em dinheiro de US$ 30 por ação, que avalia a empresa em cerca de US$ 108 bilhões. A Netflix anunciou na última sexta-feira (5) um acordo de US$ 83 bilhões para comprar uma parte importante da Warner Bros. Discovery, um acordo aprovado pelos conselhos de administração de ambas as empresas.

“A oferta da Paramount pela totalidade da WBD proporciona aos acionistas US$ 18 bilhões a mais em dinheiro do que a contrapartida da Netflix. A recomendação do Conselho de Administração da WBD da transação com a Netflix em vez da oferta da Paramount baseia-se em uma avaliação prospectiva ilusória da Redes Globales que não é apoiada pelos fundamentos do negócio e é prejudicada pelos altos níveis de alavancagem financeira atribuídos à entidade”, afirmou hoje a Paramount em um comunicado.

A Paramount dirigiu-se diretamente aos acionistas da WBD, sem passar pelo conselho de administração, com o que classificou como uma oferta superior. A Paramount disse que pagaria US$ 30 por ação em dinheiro, avaliando a empresa em cerca de US$ 108 bilhões, incluindo a dívida.

A empresa afirmou que se dirigiu aos acionistas porque o conselho de administração da WBD está “perseguindo uma proposta inferior” que levaria a “um processo de aprovação regulatória complicado”.

A Paramount ofereceu comprar a totalidade da Warner Bros. Discovery, incluindo o estúdio cinematográfico Warner Bros., o serviço de streaming HBO Max e um portfólio de canais a cabo, entre eles a rede de televisão CNN. Os canais a cabo não fazem parte do acordo com a Netflix.

“Acreditamos que nossa oferta criará uma Hollywood mais forte. É o melhor para a comunidade criativa, os consumidores e a indústria cinematográfica”, disse David Ellison, diretor executivo da Paramount, em um comunicado.

