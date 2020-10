‘Parece que estou imune, venci esse vírus horrível da China’, diz Trump

O médico da Casa Branca afirmou que os exames do presidente dos EUA revelam que “não há mais evidências de que o vírus se reproduza ativamente”

Erin Scott/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 11, que está “imune” ao novo coronavírus, mais de uma semana após ter testado positivo para Covid-19, e garantiu que está “em muito boa forma”. Questionado sobre um relatório de seu médico da Casa Branca, Sean Conley, que indicou ontem que o presidente “não é mais considerado um risco de transmissão para os outros”, Trump confirmou. “E não só isso, parece que estou imune, então posso sair de um porão, o que eu teria feito de qualquer maneira”, disse o presidente em entrevista à Fox News. Trump admitiu, no entanto, que não sabe quanto tempo dura essa condição. “Não sei, talvez muito tempo e talvez pouco tempo, pode ser uma vida inteira”, acrescentou.

O presidente americano, que no dia 2 de outubro anunciou ter testado positivo para coronavírus com sua esposa, Melania, liderou ontem seu primeiro ato público na Casa Branca, que contou com a presença de dezenas de pessoas vestindo camisas azuis e bonés vermelhos (cor alusiva à sua campanha eleitoral). “Ontem eu sabia que estava livre. Eu venci esse vírus maluco e horrível da China”, acrescentou Trump. Em um memorando divulgado pela Casa Branca, Conley detalhou que “no décimo dia desde o início dos sintomas”, Trump ficou “sem febre por mais de 24 horas e com todos os sintomas melhorados”. Da mesma forma, afirmou que os exames diagnósticos revelam que “não há mais evidências de que o vírus se reproduza ativamente”.

*Com informações do Estadão Conteúdo