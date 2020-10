Trump participa de 1º evento público após ter Covid-19 e promete vacina ‘muito em breve’

O presidente dos EUA discursou de uma sacada da Casa Branca para apoiadores reunidos no gramado, em um “protesto pacífico pela lei e pela ordem”, conforme descrito na agenda oficial do mandatário

Erin Scott/EFE Donald Trump discursou para apoiadores em uma das sacadas da Casa Branca



O presidente dos EUA, Donald Trump, participou na tarde deste sábado, 10, de um evento público, o primeiro desde que testou positivo para Covid-19. Ele discursou de uma sacada da residência oficial da presidência norte-americana, para apoiadores reunidos no gramado da Casa Branca, em um “protesto pacífico pela lei e pela ordem”, conforme descrito na agenda oficial do presidente. Em seu discurso, Trump afirmou aos manifestantes que estava “se sentindo ótimo”. Ele também disse que uma vacina contra o coronavírus estaria pronta “muito, muito em breve”. No evento, parcialmente organizado por uma fundação chamada “Blexit”, que visa estimular que eleitores negros e latinos apoiem o Partido Republicano, o presidente dos EUA disse que fez mais pela comunidade negra do que qualquer presidente desde Abraham Lincoln. E também aproveitou para criticar seu oponente na disputa presidencial, Joe Biden, descrevendo o programa de governo Democrata como “mais que socialista, comunista”.

Faz menos de 10 dias que Trump anunciou que tinha testado positivo para o novo coronavírus e chegou a ficar internado por três dias para tratar a infecção. Nesta sexta-feira (9), Trump afirmou que foi testado novamente para Covid-19 e estava aguardando o resultado. Ele disse estar totalmente recuperado e que não tomava mais qualquer remédio contra a doença. “Eu me sinto com a saúde perfeita”, garantiu, informando ainda que não estava tão bem de saúde antes de contrair a doença. Os médicos de Trump o liberaram para realizar eventos públicos, 24 dias antes de ele enfrentar o rival democrata Joe Biden nas urnas, em eleição marcada para 3 de novembro. Trump planeja participar de um “grande comício” na Flórida nesta segunda-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo