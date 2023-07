Passageira assume controle de avião e faz pouso forçado nos EUA após piloto passar mal

Polícia informou que o homem de 79 anos foi levado ao hospital em estado grave; caso está sendo investigado

Reprodução/Twitter/@anny25717503 Asa da aeronave ficou danificada após pouso forçado



Uma passageira precisou assumir o controle da aeronave e fazer um pouco forçado após o piloto, de 79 anos, passar mal. O caso ocorreu os Estados Unidos no último sábado, 15. Apesar da asa quebrada do avião, a mulher conseguiu pousar a aeronave no aeroporto Martha’s Vineyard, em Massachusetts. Em nota a polícia local, que investiga o caso, informou que “o piloto foi levado de helicóptero médico para um hospital em Boston, em estado grave de risco de vida”. Em relação à passageira, eles disseram que ela saiu ilesa, mas precisou ser aliada no Martha’s Vineyard Hospital. A aeronave, um Piper Meridian 2006, partiu de Westchester, Nova York no início da tarde.de sábado O piloto e o passageiro são residentes de Connecticut. O acidente permanece sob investigação da Polícia Estadual de Oak Bluffs Barracks, da Unidade de Detetives da Polícia Estadual do Distrito de Cape and Islands e da Federal Aviation Administration.