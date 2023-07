Segundo maior tubarão do mundo é visto em Portugal, e imagem impressiona; veja

Apesar de grande, animal não é perigoso e salta para fora da água como um golfinho

Reprodução/Facebook/@DGRM - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos Apesar de grande, tubarão-elefante não é perigoso



Um tubarão, da espécie tubarão-elefante, a segunda maior do mundo, foi avistado e fotografado na zona do parque eólico offshore de Viana do Castelo, em Portugal, e as imagens impressionaram. Divulgadas pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), os registros mostram o animal alimentando-se de krill, plâncton e ovas de peixe. Quem olha de imediato e não conhece, pode não entender, ao abrir sua boca enorme, o tubarão-elefante aspira a água e retém o alimento, podendo filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora. Essa espécia pode chegar a 10 metros e fica atrás apenas do tubarão-baleia. Apesar de ser o segundo maior tubarão do mundo, a DGRM garante que ele não é perigoso. Seu tamanho também não diz muita coisa, pois ele é lento, movendo-se a uma velocidade média de 3,7 km. Eles costumam ser avistados quando dão saltos para fora da água como os golfinhos.