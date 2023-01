Passageiro grava momento do acidente aéreo no Nepal de dentro da avião; veja vídeo

Aeronave decolou da capital do país, Katmandu, e encontrava-se com 72 pessoas a bordo; equipe de resgate ainda realizam trabalhos pela localização e identificação de possíveis vítimas

Prakash MATHEMA / AFP Equipes de resgate se reúnem no local de um acidente de avião em Pokhara



Após a notícia de que um acidente aéreo deixou 68 mortos no Nepal neste domingo, 15, um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando imagens de dentro do avião. Um dos passageiros realizava live no Facebook enquanto a aeronave perdia altitude até tocar o solo e explodir. O passageiro que filmava foi um dos mortos na tragédia. Além disso, outras gravações circularam na internet mostrando o descontrole da aeronave que voava baixo em uma área residencial segundos antes da queda e posterior incêndio. Sobreviventes gravemente feridos foram levados ao hospital, segundo a BBC. Em entrevista à emissora, a moradora local Deeveta Kal afirmou que o local do acidente encontrava-se cheio de testemunhas após a aeronave colidir com o chão. “Havia uma enorme fumaça saindo das chamas do avião e então os helicópteros chegaram rapidamente”, contou. Trata-se do maior acidente aéreo do Nepal no século 21 e o Exército nacional foi mobilizado para auxiliar nas buscas por vítimas e sobreviventes do acidente. Porta-voz das Forças Armadas informaram que mais de 40 corpos já foram retirados do local do acidente e as equipes de busca ainda trabalham na localização e identificação de outras vítimas. Veja abaixo o vídeo:

Cuidado! O conteúdo abaixo contém imagens fortes