Passageiro provoca tumulto em voo para Miami ao alegar possessão demoníaca

Ao aterrissar, Delange Augustin tentou abrir as portas do avião, mas foi rapidamente imobilizado; ele alegou que estava fugindo para o Haiti em busca de proteção contra ‘ataques religiosos’

Reprodução/X/@BGatesIsaPyscho Passageiros tentam conter Delange Augustin (de blusa preta), que teve um surto durante voo



Na última segunda-feira (10), um passageiro causou tumulto em um voo com destino a Miami. Delange Augustin, de 31 anos, agrediu uma comissária de bordo com um chute no peito, engoliu contas de um rosário e falou sobre “demônios”. O avião teve que aterrissar. De acordo com relatos de testemunhas, o comportamento de Augustin se tornou agressivo logo após a decolagem. A equipe de bordo tentou acalmá-lo, mas ele reagiu de forma violenta. Além disso, durante o voo de volta, ele causou danos ao assento de um passageiro.

Ao aterrissar, Augustin tentou abrir as portas do avião, mas foi rapidamente imobilizado por outras pessoas presentes no voo. Durante a imobilização, o homem engoliu as contas de um rosário e puxou o cabelo da irmã, que também estava a bordo. O cabelo da mulher teve que ser cortado pelos agentes, já que ele não soltava. Ele foi detido pelas autoridades e agora enfrenta várias acusações, incluindo agressão, obstrução da polícia e danos à propriedade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Augustin alegou que estava fugindo para o Haiti em busca de proteção contra “ataques religiosos”, afirmando que “discípulos de Satanás” o seguiam no avião. Sua irmã, que também estava no voo, começou a cantar hinos religiosos na tentativa de acalmar a situação, mas o clima de tensão persistiu até a aterrissagem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório