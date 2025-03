Avião de pequeno porte cai em área residencial nos Estados Unidos

Aeronave, que transportava cinco pessoas, caiu no estacionamento de um lar de idosos na Pensilvânia; a FAA iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente

Reprodução/X/Shannon Pipkin Dentre os ocupantes, duas pessoas foram encaminhadas para um centro especializado em queimaduras, embora não tenham sofrido ferimentos graves



Um acidente aéreo envolvendo um avião monomotor Beechcraft Bonanza ocorreu no domingo (9), em Lancaster, na Pensilvânia, Estados Unidos. A aeronave, que transportava cinco pessoas, caiu em um estacionamento de um lar de idosos. Apesar da gravidade do incidente, todos os ocupantes conseguiram sobreviver, e não houve feridos entre os residentes do local. O incidente se deu por volta das 15h20, logo após a decolagem do Aeroporto de Lancaster. O piloto do avião reportou a abertura de uma porta e a necessidade de retornar para realizar um pouso de emergência.

Após a queda, a aeronave deslizou aproximadamente 30 metros, causando danos a vários veículos estacionados, mas a estrutura do edifício próximo não foi afetada. As vítimas foram rapidamente atendidas e levadas ao Lancaster General Hospital. Dentre os ocupantes, duas pessoas foram encaminhadas para um centro especializado em queimaduras, embora não tenham sofrido ferimentos graves.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) já iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente. As autoridades estão analisando os detalhes do ocorrido, incluindo as condições de voo e a manutenção da aeronave, para entender melhor o que levou à necessidade de um pouso de emergência.

