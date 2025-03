Avião monomotor cai no litoral de São Paulo

Pelo menos duas pessoas do sexo masculino foram vítimas do acidente – uma morreu e a outra foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e Samu; o ferido foi transportado para atendimento médico

Divulgação/Defesa Civil de São Paulo A aeronave envolvida no acidente pertencente ao Aeroclube de Itanhaém, e estava em um voo de instrução



Um avião monomotor caiu no bairro Santa Cruz, em Peruíbe, na divisa com Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, por 17h55 deste domingo (9), segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Pelo menos duas pessoas do sexo masculino foram vítimas do acidente – uma morreu e a outra foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e Samu. O ferido foi transportado para atendimento médico Equipes do Corpo de Bombeiros, do Departamento Municipal de Defesa Civil e da Polícia Militar seguem no local.

A aeronave envolvida no acidente pertencente ao Aeroclube de Itanhaém, e estava em um voo de instrução. Esse modelo de avião, monomotor a acessível, tem capacidade para pelo menos duas pessoas. O avião caiu em uma área de mata próxima à Aldeia Indígena Awa Porungawa Dju, da etnia Tupi Guarani.

em atualização

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos