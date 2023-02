Passageiros e funcionários da Autoridade Aérea Chilena protagonizam pancadaria em avião; assista

Confusão começou após representantes da Direção-Geral de Aeronáutica Civil pedirem para grupo de passageiros deixar a aeronave

Reprodução/Twitter @AeroportoD Ao todo, quatro pessoas foram detidas, enquanto seis funcionários ficaram feridos



Passageiros de um voo da Latam e funcionários da autoridade aérea do Chile protagonizaram uma briga generalizada dentro de um avião. O caso aconteceu no Aeroporto de Antofagasta, no Chile, na última segunda-feira, 20. Um grupo de passageiros que estariam bêbados reagiu contra os funcionários da DGAC (Direção-Geral de Aeronáutica Civil, em tradução livre), que pediram que eles deixassem o avião por estarem tumultuando o veículo. Ao todo, quatro pessoas foram detidas, enquanto seis funcionários ficaram feridos. No Twitter, a DGAC se manifestou, dizendo repudiar as agressões e afirmando que irá tomar as providências jurídicas cabíveis. Um vídeo da briga viralizou nas redes sociais.

Confira o registro: