Papa Francisco cancela compromissos devido a um forte resfriado que ‘não o deixa falar’

Pontífice não pode ler discursos preparados para esta quinta-feira, 23, por não se sentir bem

Alberto PIZZOLI / AFP O Papa Francisco fala durante a celebração da missa da Quarta-feira de Cinzas em 22 de fevereiro de 2023 na Igreja de Santa Sabina em Roma



O Papa Francisco precisou cancelar compromissos desta quinta-feira, 23, devido a um forte resfriado, informou o Vaticano. “Eu deveria ler tudo isso que vocês têm a tradução em mãos. Mas, não pude ler porque estou doente. Estou com um resfriado que não me deixa falar”, disse o pontífice se referindo aos discursos que preparou para várias audiências, incluindo uma em que iria receber jovens padres e monges das igrejas ortodoxas orientais. O Vaticano informou que, devido “a um forte resfriado”, o papa não pôde ler seu discurso e o entregou aos participantes. O mesmo aconteceu quando o líder da Igreja Católica recebeu a delegação da sociedade Max Planck. Já a última audiência prevista para a manhã de hoje, em que o papa iria receber a Federação Cristã de Jovens (YMCA), teve que ser cancelada devido ao resfriado do pontífice, detalhou a Santa Sé. Francisco presidiu sem problemas, na tarde de ontem, a celebração da imposição da Cinza com que começa a Quaresma, na basílica de Santa Sabina, na colina de Aventino, em Roma, embora não tenha participado da tradicional procissão, devido aos problemas de mobilidade que apresenta.