Jovem Pan > Notícias > Mundo > Patrulhas da Otan interceptam três caças russos em espaço aéreo da Estônia

Patrulhas da Otan interceptam três caças russos em espaço aéreo da Estônia

Incidente acontece dias depois de Polônia e Romênia, também membros da aliança militar ocidental, denunciarem intrusões aéreas da Rússia

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 18h40
  • BlueSky
Forsvarsmakten / HANDOUT / AFP Caça russo MIG-31 sobrevoa o Mar Báltico após violar o espaço aéreo estoniano Caça russo MIG-31 sobrevoa o Mar Báltico após violar o espaço aéreo estoniano

A Estônia denunciou que três caças russos violaram seu espaço aéreo nesta sexta-feira (19) e a Otan informou que eles foram interceptados, em uma ação de Moscou, que a União Europeia classificou como uma “provocação extremamente perigosa”. Este incidente acontece uns dias depois que a Polônia e Romênia, também membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), denunciaram intrusões aéreas da Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia informou que a incursão ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, onde três caças russos MIG-31 entraram em seu espaço aéreo e permaneceram lá por 12 minutos. “A Rússia já violou o espaço aéreo estoniano em quatro ocasiões este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, da qual participaram três aviões de combate […], é de uma audácia sem precedentes”, declarou o chefe da diplomacia estoniana, Margus Tsahkna, citado no comunicado. “Este tipo de ato não pode ser tolerado e deve ser sancionado com medidas políticas e econômicas rápidas”, acrescentou o chanceler no nas redes sociais.

O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, anunciou que solicitará uma reunião de emergência da Otan, em virtude do artigo 4 do tratado, que contempla que os países realizem consultas entre se há riscos à “sua integridade territorial, independência política ou sua segurança”. Uma fonte da aliança militar disse a um correspondente da AFP em Bruxelas que a reunião poderia acontecer no início da próxima semana.

Desde o início da invasão russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram registrados vários incidentes em países da Otan e da UE. Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de expandir sua “atividade desestabilizadora” com as incursões em espaços aéreos. “Não são acidentes. É uma campanha sistemática da Rússia contra a Europa, contra a Otan, contra o Ocidente”, afirmou Zelensky em mensagem na qual pediu uma resposta “contundente”.

Por sua vez, o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, exaltou nas redes sociais a resposta “rápida e decisiva” das patrulhas da aliança militar que interceptaram os caças russos.

A porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Allison Hart, afirmou que a aliança respondeu de imediato e assinalou que este “é mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta” do pacto.

Um funcionário da Otan, que falou sob condição de anonimato, informou que na operação foram mobilizados três F-35 da Itália. A Rússia ainda não se pronunciou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

‘Provocação extremamente perigosa’

A presidente da Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, Ursula von der Leyen, afirmou que “a Europa apoia a Estônia” diante da última violação do espaço aéreo do bloco. A chefe da diplomacia do bloco, a política estoniana Kaja Kallas, destacou que esta é a terceira violação do espaço aéreo do bloco em menos de duas semanas. A ex-primeira-ministra estoniana classificou esta ação como uma “provocação extremamente perigosa” e afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, “está colocando à prova a determinação do Ocidente”.

A Polônia denunciou em 10 de setembro que detectou 19 violações de seu espaço aéreo e disse que derrubou drones russos, o que obrigou a mobilização das defesas antiaéreas da Otan.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que se tratava de uma incursão deliberada, mas a Rússia nega e diz que não foi apresentada nenhuma prova de que os drones eram seus. A guarda-costeira polonesa informou nesta sexta-feira à noite o “sobrevoo a baixa altitude” de dois aviões de combate russos sobre uma plataforma de petróleo polonês no Mar Báltico. “Foi violada a zona de segurança da plataforma”, escreveram em comunicado publicado nas redes sociais.

A Polônia tem sido um apoio-chave para a Ucrânia desde o início da invasão russa e, após este incidente, em 13 de setembro, a Romênia, que também é membro da Otan, denunciou que um drone russo entrou em seu espaço aéreo.

O Ministério das Relações Exteriores estoniano informou ter convocado o encarregado de negócios da embaixada da Rússia para protestar contra a violação. As violações anteriores ocorreram em 13 de maio, 22 de junho e 7 de setembro.

Os países bálticos, todos eles firmes apoiadores da Ucrânia, mas que não possuem aviões de combate próprios, confiaram a vigilância de seu espaço aéreo a outros aliados da Otan, que assumem essa tarefa em turnos. Desde agosto, a missão está a cargo da aviação italiana.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Trump pede ao Supremo que mantenha gênero do nascimento em passaportes de pessoas trans
Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >