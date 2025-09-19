Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria

Comando Militar Central Americano (CENTCOM) declara que a morte de Omar Abdul Qader ‘interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos’

EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19)



Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19), anunciou um comando regional do Exército americano. “Omar Abdul Qader era um membro do ISIS [um dos acrônimos pelos quais é conhecido o grupo Estado Islâmico] que buscava ativamente atacar os Estados Unidos”, disse o comando militar central americano (CENTCOM) em comunicado. “Sua morte interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos e nossos parceiros”, acrescentou.

É a segunda incursão – termo que indica que as forças americanas já estavam no terreno – na Síria em menos de dois meses, após outra na qual o CENTCOM disse ter matado um líder do EI no final de julho.

O EI tomou vastos territórios em 2014 na Síria e no Iraque antes de sua derrota em 2019 pelas forças curdas sírias apoiadas pela coalizão internacional, em meio a uma guerra civil no país. Desde então, o EI sofreu fortes derrotas em ambos os países, embora periodicamente os Estados Unidos ataquem remanescentes deste grupo para prevenir seu ressurgimento.

*Com informações da AFP

