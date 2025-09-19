Jovem Pan > Notícias > Mundo > Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria

Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria

Comando Militar Central Americano (CENTCOM) declara que a morte de Omar Abdul Qader ‘interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos’

  • 19/09/2025 17h10
EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI Síria Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19)

Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19), anunciou um comando regional do Exército americano. “Omar Abdul Qader era um membro do ISIS [um dos acrônimos pelos quais é conhecido o grupo Estado Islâmico] que buscava ativamente atacar os Estados Unidos”, disse o comando militar central americano (CENTCOM) em comunicado. “Sua morte interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos e nossos parceiros”, acrescentou.

É a segunda incursão – termo que indica que as forças americanas já estavam no terreno – na Síria em menos de dois meses, após outra na qual o CENTCOM disse ter matado um líder do EI no final de julho.

O EI tomou vastos territórios em 2014 na Síria e no Iraque antes de sua derrota em 2019 pelas forças curdas sírias apoiadas pela coalizão internacional, em meio a uma guerra civil no país. Desde então, o EI sofreu fortes derrotas em ambos os países, embora periodicamente os Estados Unidos ataquem remanescentes deste grupo para prevenir seu ressurgimento.

*Com informações da AFP

