Peixe-lua de mais de mil quilos é capturado em cidade da Espanha

Animal surpreendeu pescadores e biólogos da região de Ceuta, que extraíram DNA para análises

Reprodução/ Facebook @UniversidaddeSevillaoficial Peixe-lua foi analisado e devolvido ao mar



Uma pescaria na cidade de Ceuta, na Espanha, deixou biólogos e pescadores impressionados no último dia 4 de outubro. Um peixe-lua de quase 3 metros de comprimento e 3,20 de largura, com mais de mil quilos foi capturado na cidade. De acordo com reportagem do El País, o animal foi solto no mar depois de algumas fotos. O coordenador da Estação Biológica Marinha do Estreito da Universidade de Sevilla, Enrique Ostalé, disse ao jornal que um espécime parecido foi capturado no Japão pesando duas toneladas. “É uma espécie pelágica difícil de estudar, mas dá para ver muitas nas armações para pesca”, explicou. O animal não teve seu peso determinado corretamente, já que a balança só media até mil quilos. Estudiosos extraíram amostras de DNA do peixe para análises.