Peixe que vive nas profundezas do oceano é encontrado em praia dos EUA

Reprodução/ Facebook Crystal Cove State Park



Uma espécie de peixe que vive nas profundezas do oceano foi encontrada na costa de uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 7. O animal foi avistado na área marinha do Parque Estadual Crystal Cove, que publicou imagens em suas redes sociais, dizendo que se trata da espécie “Pacific Football Fish” (peixe-futebol do Pacífico, em português). No Facebook, o parque afirmou que encontrar um exemplar da espécie em bom estado é “muito raro” e que não se sabe como o corpo do peixe acabou na costa. Segundo o parque, o peixe-futebol do Pacífico é uma das cerca de 200 espécies de tamboril que vivem no mundo todo, contando com dentes afiados e uma boca que permite engolir animais do tamanho do próprio corpo. Levando em conta o exemplar encontrado, o parque diz que o peixe é uma fêmea. “Apenas as fêmeas possuem um longo caule na cabeça com pontas bioluminescentes usadas como isca para atrair presas na escuridão de águas profundas de até 3.000 pés”, afirma a publicação, que ressalta que os machos da espécie não ultrapassam 2,5 centímetros e apenas auxiliam a fêmea na reprodução.