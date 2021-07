Criminosos assaltam fábrica de joias e queimam veículos em Jarinu

Houve troca de tiros entre a Polícia Militar e os autores em pelo menos dois locais durante a fuga; ninguém ficou ferido

Reprodução/Facebook/Jarinu News Criminosos incendiaram ao menos quatro veículos para obstruir duas vias



Criminosos fortemente armados com fuzis e explosivos atacaram na madrugada desta terça-feira, 13, uma joalheira no bairro da Água Preta, na cidade de Jarinu, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os homens se espalharam por vários pontos da cidade. Eles chegaram ao município em pelo menos três carros. Durante a ação, os assaltantes roubaram uma grande quantidade de ouro da fábrica. Para dificultar a chegada dos policiais, os criminosos incendiaram ao menos quatro veículos para obstruir duas vias. Houve troca de tiros entre a PM e os autores em pelo menos dois locais durante a fuga dos criminosos. A Prefeitura de Jarinu informou que a entrada do bairro Vila Primavera e o Trevo do Maracanã, ao lado de um mercado, já foram liberados após autorização da perícia, com apoio do Departamento de Trânsito e da Guarda Civil Municipal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ninguém ficou ferido. Equipes do GATE, GOE e da DIG de Jundiaí estão no local.