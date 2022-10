Megaesquema de segurança é colocado em prática na eleição do Rio de Janeiro

Mais de 40 mil agentes atuam no Estado, principalmente em regiões consideradas de risco, como o Complexo da Maré e São Gonçalo, onde há diversos milicianos concentrados

O Estado do Rio de Janeiro possui 12,8 milhões de eleitores com 16 anos ou mais aptas a votar neste domingo, 2, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. O Estado conta com 40 mil urnas disponíveis. Um forte esquema de segurança foi montado pelas forças de segurança do Rio para o pleito, envolvendo Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e 41 mil homens da Polícia Militar. Algumas áreas específicas recebem atenção ainda mais especial, como o Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense, Itaguaí e São Gonçalo, na região metropolitana, e o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, onde há forte presença de milicianos. Toda a votação será acompanhada por câmeras de um sistema eletrônico de monitoramento das forças de segurança – o Centro Integrado de Comando e Controle – que funciona na região central da capital.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga