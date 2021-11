Pelo menos oito pessoas morrem e centenas ficam feridas em show do rapper Travis Scott nos EUA

Público corria para ficar próximo do palco do festival Astroworld, em Houston; evento foi cancelado

Ken Murray / EPA / EFE Placa anuncia cancelamento do festival Astroworld após mortes em show de Travis Scott na noite de abertura



Pelo menos oito pessoas morreram pisoteadas e cerca de 300 sofreram ferimentos (leves ou pesados) durante um show do rapper Travis Scott na noite de abertura do festival Astroworld nesta sexta 5, em Houston, no Texas. De acordo com informações do chefe de bombeiros de Houston, Samuel Peña, 17 pessoas foram levadas para hospitais das quais 11 delas com parada cardíaca. Uma correria teria começado quando as pessoas se dirigiam para perto do palco após os portões serem abertos, e a multidão também teria se apertado durante a apresentação. Segundo a polícia local, houve pânico no momento e os feridos foram atendidos em um hospital de campanha montado nas proximidades do local do festival. O evento foi cancelado.

Travis Scott se manifestou nas redes sociais neste sábado, 6. “Estou completamente arrasado pelo que aconteceu ontem à noite. Minhas orações vão às famílias e a todos os impactados pelo que aconteceu no Festival Astroworld. A polícia de Houston tem meu total apoio enquanto continuam a investigar essa trágica perda de vida. Estou comprometido em colaborar com a comunidade de Houston para apoiar as famílias em necessidade. Obrigado à polícia de Houston, corpo de bombeiros e NRG Park por sua imediata resposta e suporte. Amo todos vocês”, escreveu.

Confira vídeos do momento do tumulto.

Oito pessoas morrem pisoteadas em show de @trvisXX nos EUA pic.twitter.com/OtAq2oMg68 — ✠ 💢@nton€lli💢 ✠ (@antonellibjj) November 6, 2021

Se liga nessas imagens da entrada para o show do Travis Scott, quebraram tudo pic.twitter.com/CV37Ns1r3H — rapmalado (@rapmalado) November 6, 2021

Travis

Nesse vídeo mostra o @trvisXX parando o show e pedindo ajuda! pic.twitter.com/wM3SdbGbed — Bruno Pacheco Da Silva (@Brun_pach) November 6, 2021