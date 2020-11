Pensilvânia oficializa resultado eleitoral com vitória de Biden

Com encerramento da apuração, democrata venceu o adversário por cerca de 80 mil votos

EFE /OLIVIER DOULIERY Resultado da Pensilvânia confirma vitória de Joe Biden nas eleições americanas



O governador da Pensilvânia Tom Wolf oficializou nesta terça-feira, 24, a vitória do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, no estado, certificando o resultado das eleições presidenciais 2020 nos Estados Unidos. O estado corresponde a 20 delegados no Colégio Eleitoral. O anúncio de Wolf acontece após várias semanas de acusações de fraude, não comprovadas, pelo atual presidente dos EUA, Donald Trump. A campanha do republicano fez inúmeras tentativas na justiça de impedir a certificação do resultado. Com o encerramento da apuração, Biden venceu o adversário por cerca de 80 mil votos.

“De acordo com o que requer a lei, assinei a certificação para a nomeação dos eleitores para Joe Biden e Kamala Harris“, disse o chefe do governo estadual. A oficialização do resultado acontece depois do anúncio feito na segunda-feira, 23, em Michigan, e o da última sexta-feira, na Geórgia, que foram decisivos para a vitória do democrata, que foi vice-presidente de Barack Obama.

No entanto, Trump mantém a postura de enfrentamento e se mantém sem reconhecer a derrota nas urnas. O atual chefe de governo, inclusive, defende um novo pedido de recontagem na Geórgia, que, provavelmente, só servirá para atrasar a confirmação do resultado. Ontem, o presidente declarou que deu autorização para o início do processo de transição de poder. O anúncio foi feito pouco depois da Administração Geral de Serviços (GSA) certificar a vitória de Biden, o que dá ao democrata acesso a recursos-chave para iniciar a passagem do bastão.

*Com informações da EFE