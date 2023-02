Pentágono divulga foto de balão chinês tirada por caça americano

Departamento de Defesa dos EUA confirmou a veracidade da imagem após ela ser divulgada na imprensa americana

EE.UU. EFE/ Departamento Defensa Eeuu Foto cedida pelo Departamento de Defesa dos EUA mostra um piloto da Força Aérea olhando para o suposto balão espião chinês



O Pentágono divulgou nesta quarta-feira, 22, uma fotografia do suposto balão espião chinês que os Estados Unidos abateram no início deste mês. A foto foi A foto foi tirada em 3 de fevereiro, um dia antes de o balão ser abatido nas águas da Carolina do Sul, depois de ter passado dias sobrevoando o território americano, por um caça-bombardeiro. O registro foi feito de cima e mostra a sombra do avião sobrevoando o balão. O piloto tirou a foto do cockpit do caça quando o balão estava no centro dos EUA. A fotografia tinha sido divulgada nas últimas horas pela emissora americana “CNN” e por um site chamado “Dragon Lady Today”, cujo nome se refere ao apelido dado aos caças U-2 dos EUA. A porta-voz adjunta do Departamento de Defesa dos EUA, Sabrina Singh, foi questionada na entrevista coletiva sobre a autenticidade da fotografia publicada pelo “Dragon Lady Today” e confirmou que o registro é real.

O balão espião chinês foi visto no final de janeiro no espaço aéreo dos EUA e foi abatido sobre as águas do Atlântico em 4 de fevereiro. Até então, já tinha voado durante dias sobre várias áreas do país, incluindo o estado de Montana, onde se encontra um dos três silos [ instalação subterrânea para armazenamento] de mísseis nucleares nos Estados Unidos. Pequim alegou que o balão entrou no espaço aéreo dos EUA desviando-se erroneamente da trajetória e que era utilizado para fins meteorológicos, e não para espionagem, o que foi rejeitado por Washington. Além do balão espião, os EUA abateram neste mês três outros objetos voadores nos EUA e no Canadá, cuja origem está sendo investigada pelas autoridades americanas e canadenses.

*Com informações da EFE