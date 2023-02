Pentágono está em contato com países latino-americanos por balão chinês

Dispositivo foi detectado na Costa Rica, na Colômbia e na Venezuela após ter sido visto no espaço aéreo norte-americano

Susan Walsh / POOL / AFP - 01/02/2022 Crise diplomática do balão levou à suspensão da viagem que o secretário de Estado, Antony Blinken, planeava fazer à China



O Pentágono está em contato com os países latino-americanos pelos quais passou o “balão espião” da China, segundo disse nesta segunda-feira, 6, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Questionado se Washington tem mantido contato com seus aliados na América Latina, Biden respondeu: “O Departamento de Defesa, sim, eu não.” O Pentágono anunciou na última sexta-feira, 3, que havia detectado outro “balão espião” chinês sobre a América Latina e, nesta segunda, o governo chinês confirmou que o dispositivo era sua propriedade e que, ao contrário dos Estados Unidos, os países latino-americanos “entendem” que não “representa nenhuma ameaça”. Os países onde o dispositivo foi detectado são Costa Rica, Colômbia e Venezuela, segundo diferentes fontes. A crise do “balão espião” agravou-se no sábado, 4, depois de os EUA terem abatido, por ordem direta de Biden, o dispositivo chinês que sobrevoava o país há vários dias. Em resposta à manobra, a China expressou profunda “insatisfação e protesto” por considerar que Washington “exagerou” ao usar a força para abater o dispositivo que sobrevoava seu espaço aéreo. A descoberta do primeiro destes “balões espiões” no espaço aéreo dos EUA desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Pequim e levou à suspensão da viagem que o secretário de Estado, Antony Blinken, planeava fazer ao país asiático no último final de semana.

*Com informações da EFE