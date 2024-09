Peru se despede de Fujimori com presença de Boluarte no Palácio de Governo, em Lima

Desde o dia seguinte à morte, milhares de pessoas foram ao velório com flores e fotos do ex-presidente peruano

EFE/ Paolo Aguilar No final da cerimônia religiosa, Kenji, o filho mais novo do ex-presidente, fez um discurso de despedida



Os restos mortais do ex-presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), que morreu na quarta-feira passada, aos 86 anos, foram enterrados neste sábado (14) com honras de Estado no Palácio do Governo, em Lima, pela atual presidente do Peru, Dina Boluarte. O cortejo fúnebre de Fujimori foi recebido no pátio principal da sede do governo “de acordo com as honras póstumas que são prestadas a um ex-presidente”, informou a Presidência em comunicado. O caixão foi coberto com a bandeira peruana e carregado ao longo de um tapete vermelho até o pátio, onde o histórico regimento Húsares del Junín prestou homenagem e as tradicionais 21 salvas foram disparadas. A banda militar tocou a marcha da bandeira peruana e, em seguida, uma marcha fúnebre, enquanto Boluarte e seus ministros reiteravam suas condolências aos parentes sem fazer nenhum discurso.

Depois, o caixão foi carregado de volta à carruagem. Pouco antes, ele foi transferido da sede do Ministério da Cultura, onde o velório estava sendo realizado desde a última quinta-feira, para o Gran Teatro Nacional, onde foi realizada uma missa fúnebre. No final da cerimônia religiosa, Kenji, o filho mais novo do ex-presidente, fez um discurso de despedida com muitas referências políticas e disse que seu pai “nunca morrerá” e foi “o melhor presidente da história” do Peru. Keiko, a herdeira política do ex-governante, garantiu que seu pai “pôs fim à doença terminal que afetava” o Peru, em referência à hiperinflação e ao terrorismo.

Ao comentar sobre os crimes de corrupção e violações dos direitos humanos pelos quais ele foi condenado, ela garantiu que o pai venceu “o julgamento, não o julgamento humano das pessoas”, mas “o julgamento da história”. Fora do Gran Teatro Nacional, um telão foi montado para que centenas de apoiadores de Fujimori pudessem acompanhar a cerimônia. Desde o dia seguinte à morte, milhares de pessoas foram ao velório com flores e fotos do falecido, enquanto a presidente compareceu na quinta-feira para prestar suas condolências pessoais a Keiko e Kenji. O governo de Boluarte decretou um período de luto nacional de três dias na quinta-feira e aplicou a cerimônia oficial, que foi estabelecida durante o período de Alejandro Toledo (2001-2006).

O fujimorismo tem uma taxa de aceitação de cerca de 15 a 20% no Peru, de acordo com todas as pesquisas, o que lhe proporcionou um número constante de seguidores ao longo dos anos, mas também limitou as tentativas de Keiko Fujimori de se tornar chefe de Estado. A morte de seu pai reavivou a controvérsia em torno de seu legado, já que seus apoiadores o homenageiam por ter derrotado o grupo terrorista Sendero Luminoso e a crise econômica, mas seus detratores evocam a memória das vítimas dos crimes contra a humanidade pelos quais ele foi condenado, o golpe que ele realizou em 1992 e os graves casos de corrupção pelos quais também foi condenado.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE