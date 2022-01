Pesquisadores franceses identificam nova variante da Covid-19

Foram registrados 12 casos da IHU até o momento; nova cepa contém 46 mutações

EFE/EPA/IAN LANGSDON Nova variante foi identificada na França



Uma nova variante da Covid-19 foi identificada há algumas semanas por pesquisadores franceses. A cepa, denominada B.1.640.2, foi descoberta no Instituto Hospitalar de Marselha e batizada de IHU, mesma sigla do hospital. Os cientistas publicaram um pré-estudo sobre a variante no fim de dezembro, ainda pendente de validação por seus pares. Até o momento foram detectados 12 casos. De acordo com o centro especializado em doenças infecciosas, criado e dirigido pelo médico Didier Raoult, o primeiro caso da IHU ocorreu na cidade de Forcalquier, no departamento de Alpes da Alta Provença. Outros casos foram registrados na região de Marselha e estão associados à viagens para Camarões. A variante contém 46 mutações, ou seja, mais do que a Ômicron, e é derivada da cepa B.1.640, identificada na República do Congo no final de setembro.

*Com informações da EFE