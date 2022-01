Rei e rainha da Suécia testam positivo para Covid-19

Anteriormente, outros membros da família real sueca já testaram positivo para a doença; segundo o governo, autoridades estão assintomáticas e apresentam bom quadro de saúde

Pontus LUNDAHL / TT News Agency / AFP Casal real testou positivo para o coronavírus nesta terça-feira, 4



O rei e a rainha da Suécia testaram positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 4. A informação foi divulgada pela Corte Real Sueca através de comunicado oficial emitido hoje. Tanto Carl XVI Gustaf, 75, quanto a rainha Silvia, 78, estão vacinados com três doses dos imunizantes contra a Covid-19 e apresentaram “sintomas leves” da doença. A Corte sueca informou ainda que o rei e a rainha “estão bem dadas as circunstâncias” e que o casal está isolado em sua casa. Outros membros da família real da Suécia já forma infectados pelo coronavírus antes do casal real. Em março do ano passado, a princesa herdeira Victoria e o príncipe Daniel testaram positivo, assim como príncipe Carl Philip e sua esposa, a princesa Sofia. No dia 30 de dezembro, a Suécia registrou seu recorde de novos casos diários de Covid-19, com 11.507 testes positivos.

*Com informações da AFP