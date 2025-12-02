Jovem Pan > Notícias > Mundo > Peste suína mata nove javalis perto de Barcelona

Peste suína mata nove javalis perto de Barcelona

Uma das hipóteses avaliadas pelos especialistas é que o vírus pode ter chegado por meio de um embutido contaminado transportado por estrada

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 17h47 - Atualizado em 02/12/2025 17h50
O ministério da Agricultura espanhol informou, nesta terça-feira (2), a morte de sete javalis em consequência do foco de peste suína africana detectado perto de Barcelona, elevando a nove os casos registrados desde a semana passada, quando foram reportados dois.

“O Laboratório Central de Veterinária de Algete (Madri) confirmou o (resultado) positivo para o vírus da peste suína africana (PSA) em outros sete javalis que foram encontrados mortos no mesmo município de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, e muito perto de onde apareceram os outros dois na semana passada”, explicou a pasta em um um comunicado.

“Com esses novos positivos, confirma-se a presença da doença em um total de nove animais selvagens, todos na mesma área”, indicou o texto em alusão a essa extensão florestal da região metropolitana de Barcelona.

O vírus, no entanto, não foi detectado em nenhuma das explorações de suinocultura localizadas na área de 20 quilômetros em torno da zona infectada, acrescentou o Ministério.

Nesta terça-feira, juntou-se aos trabalhos a equipe veterinária de emergência da Comissão Europeia, composta por especialistas epidemiologistas, “para avaliar no terreno as medidas implementadas e emitir recomendações para reforçar as ações”, acrescentou a nota.

Além dos agentes locais já mobilizados, o governo espanhol destacou, na segunda-feira, cem soldados da UME (Unidade Militar de Emergências espanhola), equipados com drones, estações de descontaminação ou de gestão de capturas em condições de biossegurança.

Uma das hipóteses avaliadas pelos especialistas é que o vírus pode ter chegado por meio de um embutido contaminado transportado por estrada e consumido depois por um javali, mas isso ainda não foi confirmado.

Um eventual salto da PSA – uma doença que não afeta seres humanos, mas é muito contagiosa e letal entre suínos – seria fatal para o setor na Espanha, terceiro maior produtor mundial dessa carne e derivados.

O país exporta a cada ano 2,77 milhões de toneladas para mais de cem países e concentra agora suas energias para que o vírus não atinja as fazendas catalãs.

A região é responsável por exportações avaliadas em cerca de 3 bilhões de euros anuais (18,7 bilhões de reais), dos quais € 1 bilhão (R$ 6,2 bilhões) para países fora da União Europeia, segundo o governo regional.

Na noite de segunda-feira, o ministro da Agricultura espanhol, Luis Planas, comemorou que a China tenha aceitado “regionalizar” a importação da carne suína espanhola, ou seja, proibir as compras provenientes da província de Barcelona, mas manter abertas as das demais regiões do país.

Na Europa, a peste suína africana atualmente está presente nos países bálticos e em vários territórios do leste europeu, desde sua chegada através da Rússia, em 2014.

*Com informações da AFP

