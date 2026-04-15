Péter Magyar promete suspender mídia estatal na Hungria

Segundo o novo primeiro-ministro, esta foi a primeira vez desde 26 de setembro de 2024 que ele fez uma aparição em programas da mídia estatal

Foto por FERENC ISZA / AFP

O primeiro-ministro eleito da Hungria, Péter Magyar, afirmou nesta quarta-feira, 15, que irá suspender a cobertura jornalística da mídia estatal assim que assumir o governo. Magyar assumirá o lugar de Viktor Orbán, interrompendo 16 anos do político da direita nacionalista no cargo.

“Depois de um ano e meio, estou de volta ao estúdio da televisão ‘pública’. Acabamos de testemunhar os últimos dias de uma máquina de propaganda. Após a formação do governo TISZA, suspenderemos os serviços de notícias da mídia ‘pública’ até que seu caráter de serviço público seja restaurado”, afirmou Magyar em seu perfil no X após anunciar que participaria de duas entrevistas à rádio e à televisão pública.

Segundo Magyar, esta foi a primeira vez desde 26 de setembro de 2024 que ele fez uma aparição em programas da mídia estatal. “Como eu disse, nada dura para sempre. O partido-Estado está desmoronando diante dos nossos olhos. Depois de um ano e meio, finalmente aparecerei como convidado na mídia ‘pública’ em uma transmissão ao vivo amanhã”, escreveu.

O vencedor das eleições na Hungria pediu ao presidente do país na última segunda-feira, 13, que convoque o parlamento para formar um novo governo “o mais rápido possível”, na esperança de poder substituir Viktor Orbán como primeiro-ministro já a partir de 5 de maio.

“O povo húngaro não votou por uma mera mudança de governo, e sim por uma mudança total de regime”, acrescentou em uma coletiva de imprensa em Budapeste.

Magyar comprometeu-se a cooperar com outros países europeus, pondo fim à obstrução das políticas europeias característica da era Orbán, ao mesmo tempo em que representa os anseios dos húngaros.

Em uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira em Budapeste, ele prometeu restaurar o Estado de Direito e reformular as estruturas governamentais para torná-las mais independentes e capazes de combater a corrupção, além de criar novos ministérios para lidar com problemas graves em áreas como saúde pública, proteção ambiental e educação.

*Com informações da Associated Press.