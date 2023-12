Petro diz que estudantes da Colômbia vão ser ‘literalmente expulsos’ da Argentina com medida de Milei

Projeto do presidente argentino propõe o fim das universidades gratuitas para aqueles que tem residência temporária; colombiano prometeu repatriar 20 mil pessoas

REUTERS/Nathalia Angarita Presidente eleito da Colômbia Gustavo Petro em Bogotá



O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que sue país está pronto para repatriar 20 colombianos que estudam na Argentina. Essa decisão vem após o líder argentino dizer que vai cobrar uma taxa dos estrangeiros que estudam em universidades argentinas e possuem residência temporária. Em sua conta no X (antigo Twitter), Petro que os colombianos serão literalmente expulsos por Javier Milei. “Receberemos 20 mil estudantes colombianos que foram educados gratuitamente na Argentina. Eles são literalmente expulsos daquele país, para eles não existia a chamada “liberdade”. Conseguiremos que eles possam continuar seus estudos na Colômbia sem grandes obstáculos e também de forma gratuita”, escreveu. No texto proposto por Milei, denominado como “Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos”, ou “lei ônibus”, é que as universidades vão permanecer gratuitas para aqueles que possuem residência permanente no país, sejam eles argentinos ou estrangeiros. Contudo, aqueles que não cumprem com o requisito, não estão aptos a esse benefício.

O projeto de Milei declara estado de emergência na Argentina até 2025 e pode ser estendida por mais dois anos. Segundo uma reportagem do portal ‘La Nacíon’, os números mais recentes de alunos estrangeiros, que são do ano de 2021, mostram que há 2,73 milhões de alunos matriculados no ensino superior no país. Alunos estrangeiros representam 4,3% do total, equivalente a 117,8 mil. Em sua grande maioria eles têm nacionalidade latino-americana. A Universidade de Buenos Aires contesta essa decisão de Milei, segundo Guillermo Durán, da Faculdade de Ciências Exatas, uma decisão como essa precisa ser tomada pela universidade e não pelo governo. Na Argentina, a autonomia universitária é garantida pela Constituição. Milei ainda não se pronunciou sobre o posicionamento de Petro, contudo, um deputado de Buenos Aieres, Agustín Romo, respondeu à publicação dizendo que a fala do colombiano é hipócrita e chama atençaõ. “Se quer fazer as coisas de forma equitativa, poderia oferecer educação universitária gratuita para centenas de milhares de argentinos, como nosso país ofereceu por décadas a colombianos. Lamentavelmente, não há mais dinheiro”, disse.